Autostrade, Montaruli: Ministro De Micheli sconfessata da sottosegretario Traversi (video)

“Sulla revoca della concessione dei viadotti ad Autostrade per l’Italia c’è grande confusione nel governo rossogiallo con il ministro De Micheli che viene sconfessata dal sottosegretario Traversi.

Il Ministro Di Micheli nel question time di oggi dice che il Governo deve ancora attendere ma da Genova Traversi fa sapere che ci sarà un consiglio dei ministri che La decisione politica e’ chiusa e che per lui e’ la revoca della concessione. Si tratta di Una spaccatura profonda in una maggioranza che ancora non sa cosa vuole fare sulla manutenzione dei nostri viadotti e sulla sicurezza delle persone che tutti giorni li percorrono. Un indecisionismo grave che porta anche al blocco della Gronda di Genova, compromette l’import-export dei nostri porti e al braccio di ferro con la famiglia Benetton che coinvolge anche Alitalia”.

È quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli durante il question time al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli.

