Commercio, FdI: Fiducia Governo su decreto fiscale aumenta pressione fiscale

“Numerosi commercianti sono stati multati perché nei giorni del Black Friday i prodotti in promozione non erano distinguibili da quelli a prezzo normale. Un’altra occasione di guadagno si è trasformata in una stangata per i negozianti. Non solo gran parte del commercio si è spostato online, ma i colossi del web non sono sottoposti allo stesso regime fiscale che sta asfissiando i piccoli commercianti. Come se non bastasse, il Governo oggi porrà la fiducia sul decreto fiscale rappresentando un ulteriore passo verso una pressione fiscale insostenibile. Ancora una volta si continua a colpire chi alza le saracinesche assicurando ogni giorno comunque alti tassi di occupazione e cercando di tenere vivi i centri dei nostri paesi. Continua a piovere sul bagnato”.



Lo dichiara Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Attività produttive.