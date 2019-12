Manovra, Silvestroni: Adeguamento pensioni peggio di elemosina

“Il governo delle tasse oltre ai mille nuovi balzelli si è ricordato anche di prevedere un aumento delle pensioni. Peccato però che per molti pensionati questo aumento si aggiri intorno ad 1 euro netto al mese. Questo è il rispetto per chi per una vita ha contribuito col proprio lavoro a tenere in piedi l’economia dell’Italia. Vergogna!” lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.

