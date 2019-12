“Mentre Gentiloni canta felice ‘Bella Ciao’ al Parlamento’, il presidente dell’Eurogruppo con una botta sola smentisce sul Mes sia Conte – che aveva annunciato un possibile rinvio del trattato – che il ministro Gualtieri. Secondo Centeno l’accordo politico sul trattato è fatto, non c’è nessuna ragione per cambiarlo e la firma è prevista per l’inizio del 2020. Conte che dice?”

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.