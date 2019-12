Vigili del fuoco, Prisco: Su equiparazione stipendi a forze ordine non si torni indietro

“Non bastano più le pacche sulle spalle di incoraggiamento ai Vigili del fuoco. Non si facciano scherzi sull’equiparazione stipendiale. Dopo aver detto sì alla risoluzione di Fratelli d’Italia per adeguare gli stipendi dei Vigili del Fuoco a quelli delle altre Forze dell’ordine, M5S e PD hanno ritirato all’ultimo secondo i soldi necessari per rendere esecutiva l’equiparazione. Oggi, nel giorno in cui si festeggia la patrona dei Vigili del Fuoco, FdI, che ha riproposto gli emendanti necessari per renderla attuale, non può fermarsi agli auguri: ci appelliamo a tutte le forze politiche affinchè sostengano questa proposta storica del corpo nazionale già da questa legge di bilancio, attualmente in discussione al Senato. I vigili del fuoco sono tra i corpi più amati dagli italiani ma più bistrattati dalla politica”.

Lo dichiara Emanuele Prisco, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari costituzionali a margine delle celebrazioni di Santa Barbara di Perugia, patrona dei Vigili del fuoco.