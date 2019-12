Decreto fiscale, Galantino: Bene tavolo tecnico per riordino settore carburanti

Soddisfazione per approvazione mio odg

“Esprimo soddisfazione per l’accoglimento del mio odg in cui chiedevo, con il collega Deidda, maggiore tutela per i gestori di distributori di carburante. Questo, come tanti altri, è un settore che ha manifestato enormi difficoltà, tali da compromettere la categoria stessa. Il governo ha accolto l’odg e quindi sarà istituito, come da mia richiesta, un apposito tavolo tecnico per il riordino del settore prevedendo un adeguato sistema di compensazioni fiscali e garantendo un’adeguata remunerazione dell’attività lavorativa svolta dai titolari degli impianti”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia, Davide Galantino.