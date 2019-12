Dl fisco, Baldini: Ridurre l’iva per gli alimenti degli animali domestici

Ridurre l’Iva, attualmente prevista al 22%, per i mangimi e gli alimenti dietetici complementari degli animali domestici con un’aliquota agevolata. È la richiesta presentata con un ordine del giorno in commissione Finanze della Camera dal deputato di Fratelli d’Italia, Maria Teresa Baldini.

“Secondo il Censis – ha spiegato il deputato Baldini – l’Italia è la seconda nazione in Europa per la presenza di animali domestici, ben 32 milioni. Per questo è opportuno che si preveda un’aliquota agevolata per i prodotti alimentari destinati a questi animali che, per la loro capillare diffusione, non possono essere classificati come bene di lusso ma prodotto primario per milioni di famiglie italiane”.

