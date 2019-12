Manovra, Silvestroni: Approvato odg per aliquota agevolata su impianti mobili per disabili

“Approvato oggi alla camera il mio ordine del giorno avente per oggetto la manutenzione sugli impianti di trasporto. L’odg nasce da una analisi approfondita dei dati ricavabili dalle statistiche sugli incidenti, in particolare sul lavoro, e sui costi legati agli incidenti. In particolare recenti stime dell’Inail evidenziano che gli infortuni sul lavoro in Italia sono circa 800.000 anno, per un costo sociale di circa 24 miliardi di euro, sopportato per il 60% dallo Stato, corrispondente al 3% del Pil nazionale, e considerato l’impatto della mancata manutenzione sulla frequenza di accadimento degli infortuni e sulla loro gravità, si può concludere che l’adozione di misure fiscali che agevolino il maggiore ricorso alla manutenzione sia una scelta strategicamente vantaggiosa per lo stato per le imprese e per la collettività. Oltre a questo non è possibile non considerare che la rete del trasporto pubblico locale e quella nazionale devono garantire elevati standard qualitativi, tra i quali anche l’accessibilità alle persone con disabilità, e il rispetto delle normative in materia di sicurezza. Migliorare gli standard di sicurezza, inoltre, attraverso interventi manutentivi di adeguamento sugli impianti tecnologici e di trasporti, significa di riflesso rendere più efficiente la mobilità per le persone con disabilità e persone anziane. Con queste premesse è stato approvato l’ordine del giorno che prevede l’introduzione di un’aliquota IVA agevolata sulle le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al miglioramento della sicurezza degli impianti di trasporto, nel rispetto delle normative vigenti, e al miglioramento dell’accessibilità alle persone con disabilità. E’ ovvio, infatti, che le agevolazioni per la manutenzione e la messa in sicurezza di impianti di trasporto, quali ascensori e scale mobili, sono volte a salvaguardare la sicurezza degli utenti e dei tecnici operanti e mirati al progressivo e graduale miglioramento del livello di sicurezza e della qualità della vita” lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.

Condividi