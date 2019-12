Manovra, Silvestroni: Plastic tax è solo ennesima stangata per gli italiani

“Plastic Tax: la spacciano per una misura legata all’ambiente ma in realtà si trasformerà in una vera e propria stangata per le spese quotidiane degli italiani. La tassa prevede un aumento del costo di un euro al kg e riguarda la plastica mono-uso soprattutto quella per gli imballaggi ed alla fine ricadrà inevitabilmente sul prezzo finale dei prodotti. Si stima ad esempio che pagheremo solo per l’utilizzo delle bottiglie di plastica dell’acqua circa 15 euro in più l’anno a testa. In sintesi l’unica cosa che diminuirà saranno i soldi nelle tasche delle famiglie italiane” lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.

