Primavalle, Meloni: 46 anni dopo finalmente posta targa ricordo fratelli Mattei, orgogliosi di aver proposto iniziativa

«46 anni dopo il rogo di Primavalle oggi è stata finalmente posta una targa in ricordo del martirio dei fratelli Stefano e Virgilio Mattei, bruciati vivi nell’incendio dello loro casa appiccato dai militanti di Potere operaio. Come Fratelli d’Italia siamo stati orgogliosi di aver proposto questa iniziativa, che è stata poi condivisa e ha consentito di celebrare oggi una cerimonia istituzionale alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Municipio XIV e della Regione Lazio. Spiace molto per l’assenza di un esponente della Giunta Raggi, ma oggi non è il momento delle polemiche. Oggi è il momento della memoria di uno dei crimini più orrendi degli Anni di piombo».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.