Dl fisco, Baldini: Bene ok odg per ridurre iva su alimenti degli animali domestici

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione del mio odg che impegna il governo a ridurre l’Iva, attualmente prevista al 22%, per i mangimi e gli alimenti dietetici complementari degli animali domestici con un’aliquota agevolata. Secondo il Censis l’Italia è la seconda nazione in Europa per la presenza di animali domestici, ben 32 milioni. Per questo è opportuno che si preveda un’aliquota agevolata per i prodotti alimentari destinati a questi animali che, per la loro capillare diffusione, non possono essere classificati come bene di lusso ma prodotto primario per milioni di famiglie italiane”.

Lo dichiara Maria Tereda Baldini, deputato di Fratelli d’Italia, Maria Teresa Baldini.