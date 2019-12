Dl fisco, Osnato: Decreto mortifica la tradizione economica e sociale della nostra nazione

“Fratelli d’Italia oggi vota fermamente no. Un no convinto quanto deciso, perché riteniamo che ancora una volta un governo che politicamente non è legittimato si conforma ai voleri di una Commissione europea e alle sue imposizioni anti nazionali e anti popolari, fatte di parametri che dipingono sempre più un’Europa sull’asse franco-tedesca e mortificano la tradizione economica e sociale della nostra nazione. In questa dicotomia noi siamo sicuri da che parte stare: quella dell’Italia sempre.

Questo documento è un monumento al tradimento della fiducia che gli italiani hanno verso le istituzioni. Ci sono tantissimi nuovi costi per i cittadini e le imprese, un continuo ribaltamento di adempimenti che toccano allo Stato e che invece vanno sui cittadini e le imprese”.

Lo ha detto nel corso delle dichiarazioni di voto al dl Fisco il deputato di Fratelli d’Italia, Marco Osnato.