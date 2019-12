Dl fisco, Rizzetto: Senatrice Rojc ripassi modalità e tempistiche parlamentari

“Sono piuttosto stupito dalla replica della senatrice Rojc in quanto mi pare evidente che in un anno e mezzo di attività parlamentare non abbia ancora compreso come funzionano le Camere.

Bene la presentazione della proposta di legge ma i tempi per la stessa vanno da qualche anno a mai rispetto alla calendarizzazione. Sugli emendamenti poi, mi pare non abbia capito che cosa è successo: ho presentato delle proposte in seno al “Decreto Fiscale”, contenitore utile per poterne parlare e la sua maggioranza li ha respinti. Forse la senatrice non sa che in pancia alla legge di Stabilità gli emendamenti saranno contingentati ed a meno che l’abrogazione non sia già nel testo base difficilmente si modificherà. Quindi le consiglio un ripasso delle modalità e tempistiche parlamentari in quanto già migliaia di piccole aziende sono in crisi a causa di questa norma capestro e peggio sarà dal prossimo primo gennaio. Se infine la senatrice ne ha voglia, le passo il mio emendamento sulla estensione a tutti della cessione del credito senza oneri aggiuntivi; immagino poi lo presenterà”.

Lo dichiara Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia.