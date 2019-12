Manovra, Silvestroni: Governo rossogiallo aggredisce artigiani e professionisti

“Il PD e il 5 stelle la chiamano lotta all’evasione ma è una lotta contro le partite iva dai professionisti alle piccole imprese e commercianti, considerati evasori a prescindere. Nella legge di bilancio hanno reintrodotto infatti fantasiosi paletti di accesso al regime forfettario. In particolare, è prevista l’esclusione dall’applicabilità del regime forfetario per coloro che hanno redditi da lavoro dipendente o assimilato eccedenti la soglia di 30 mila euro o sostengono spese per dipendenti per un ammontare superiore a 20 mila euro lordi annui. Per il governo rossogiallo non vale la pena aggredire la grande evasione, ma sempre e solo artigiani e professionisti” lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.

Condividi