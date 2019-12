Manovra, Silvestroni: Ingiustificabile la tassazione agevolata su tabacco riscaldato

“Renzi festeggia per il rinvio a luglio delle tasse sulla plastica e sullo zucchero ma i regali continuano. Appare ingiustificabile la scelta di questo governo di applicare una tassazione così agevolata sul tabacco riscaldato in assenza di una valutazione ufficiale da parte del ministero della salute di un eventuale minor impatto tossicologico di questo prodotto. È una scelta incomprensibile prima di tutto sul piano erariale che va avanti dal 2015.

Valutare di aumentare la tassazione, o meglio ridurre lo sconto fiscale, sul tabacco riscaldato sarebbe una scelta di buon senso. E’ quanto meno pretestuoso per il MEF applicare lo sconto del 75% sui produttori di tabacco riscaldato che in Italia sono principalmente due colossi, sostenendo senza dati ufficiali che fa meno male, senza che vi siano prove. Si deve escludere categoricamente che donazioni a qualsivoglia fondazione possano essere anche solo percepite come regalo di Natale, all’Italia servono investimenti e lavoro e pensare ad un innalzamento della tassazione del solo 5% sul tabacco riscaldato, porterebbe circa 30 milioni nelle casse dello stato. Direi che c’è bisogno prima di tutto di chiarezza” lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.