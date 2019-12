Manovra, Silvestroni: Mani dello Stato nelle tasche degli italiani

“Le mani e gli occhi dello stato nelle tasche degli italiani. Ecco quello che vuole fare il governo rossogiallo: i controlli sui conti correnti si fanno più invasivi tramite strumenti come il risparmiometro e il nuovo limite all’uso del contante che nulla incidono sull’evasione fiscale ma piuttosto sulla limitazione della libertà dei consumatori che come è evidente con i suoi soldi ci dovrebbe fare ciò che vuole” lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.

Condividi