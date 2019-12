Mes, Delmastro: M5s saranno uomini, ominicchi o quaquaraqua?

“Migliorare il Mes? Questo il nuovo verbo dei pentastellati per ‘inginocchiarsi con fermezza’ al Pd. Migliorare il Mes è frase che evoca lo zerbinaggio internazionale: da antisistema a scendiletto della Troika la parabola pentastellata è orrida. Vediamo alla Camera come voteranno i pentastellati: saranno uomini, ominicchi o quaquaraqua? Io un’idea me la sono fatta, dal voto sulla risoluzione sul Mes di mercoledì se la potranno fare anche i residui elettori 5Stelle”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia.