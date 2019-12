Mes, Meloni: Economisti italiani contro riforma fondo salva-stati, ora chi lo dice ai sapientoni?

«Gli economisti italiani si schierano contro la riforma del MES. Già 32 economisti (molti di sinistra) di 13 diversi atenei hanno sottoscritto un documento per chiedere al Governo di non sottoscrivere le modifiche al Fondo salva Stati e per mettere in allarme sulla trattativa in corso sulla riforma bancaria. E adesso chi glielo dice a tutti i sapientoni che hanno scritto “la Meloni non sa di cosa parla, la riforma del MES è una bellissima cosa”?».

È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni che per lunedì 9 dicembre alle ore 12.00 ha indetto a Bruxelles, davanti al Consiglio europeo, un sit-in organizzato da FDI con tutti i gruppi parlamentari.