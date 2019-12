Montagna, De Carlo: Su vincoli aspettiamo risposta Ministro Franceschini

Flash mob FdI a Longarone.

“La montagna deve vivere. Basta vincoli!”: questo lo striscione esposto questo pomeriggio dai militanti di Fratelli d’Italia di Belluno che a Longarone, sulla Statale 51 di Alemagna, hanno organizzato un flash mob contro i vincoli sottoscritti pochi giorni fa sui territori del Comelico e di Auronzo.

“Siamo scesi in strada oggi – dichiara il deputato di FDI Luca De Carlo – sulla via delle vacanze dell’Immacolata, per far sentire ancora la voce della montagna. Se pensano di intimorire così un territorio solo perchè ha alzato la testa contro una decisione iniqua, si sbagliano di grosso: la montagna vive solo senza vincoli e burocrazia. I vincoli sottoscritti pochi giorni fa sui territori del Comelico e di Auronzo rappresentano il fallimento della politica. Io e il collega Marco Osnato attendiamo da mesi una risposta alla nostra lettera inviata al Ministro Franceschini; come Fratelli d’Italia, avevamo dato tutta la nostra disponibilità a collaborare per cercare una soluzione condivisa, ma non siamo stati ascoltati: questa è la prova che non solo non si risponde ai cittadini, ma nemmeno al loro rappresentanti”.