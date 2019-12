“A nome mio e di Fratelli d’Italia il più profondo cordoglio per la morte di Piero Terracina. La sua scomparsa non scalfirà la memoria: racconteremo ai nostri figli e alle generazioni che verranno la sua storia, affinché gli orrori del passato non tornino mai più”.

E’ quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.