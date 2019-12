Siria, Deidda: Spero di vedere intervista a Presidente Siriano in RAI

È singolare che nessuna testata della RAI abbia commissionato o trovato interessante mandare in onda il servizio, della giornalista Monica Maggioni, con l’intervista al Presidente della Siria Assad” commenta Salvatore Deidda, capogruppo Fdi in Commissione Difesa

“Un attore, positivo o negativo, in un teatro che oggi è strategico e fonte di preoccupazione ma anche speranza per una ritrovata serenità e speranza per un futuro di pace. Spero di vedere presto l’intervista e come me sono tanti gli italiani interessati” conclude Deidda a quanto già detto dalla Senatrice Santanche’