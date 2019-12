Manovra. La Pietra: No a modifiche procedure Istituti di garanzia. Spetta a Parlamento no a governo

“La riunione dei capigruppo ha ipotizzato la discussione del bilancio giovedì pomeriggio. Riteniamo la tempistica improponibile, sia perchè non sappiamo ancora se il governo presenterà ulteriori emendamenti e sia perchè non ne conosciamo la portata. Questo impedisce una completa e consapevole discussione nel merito”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Patrizio La Pietra.

“Deve essere chiaro – precisa il senatore di FdI – che quanto a cui stiamo assistendo non è dovuto a problematiche legate alle procedure parlamentari, quanto piuttosto alle laceranti divisioni interne alla maggioranza. E’ su di loro che ricade l’assoluta responsabilità per quanto sta accadendo e che rischia, da un lato, di esporre l’Italia al pericolo dell’esercizio provvisorio di bilancio e, dall’altro, di produrre una manovra ‘arrangiaticcia’ e senza prospettive, se non negative, per la nostra Nazione”.

“Abbiamo chiesto – spiega il senatore La Pietra – che il Senato sia messo nelle condizioni di esaminare con attenzione la legge di Bilanci, garantendo il confronto. E abbiamo denunciato le pericolose conseguenze prodotte da alcuni emendamenti di carattere ordinamentale, che puntano a modificare procedure di Istituti di garanzia che, proprio per la loro natura, non possono essere materia di governo quanto piuttosto del Parlamento”.

“Deve essere chiaro che non permetteremo mai di mettere la democrazia nelle mani di nessuna piattaforma. Siamo, quindi, pronti alle barricate per impedire questo scempio democratico da parte di chi urlando predica ‘uno vale uno’ e poi nei fatti si dimostra il peggior lottizzatore” conclude il senatore di FdI.