Natale, Meloni: Il 20 dicembre Fratelli d’Italia in piazza a Roma per gli auguri, ci saranno presepe vivente e simboli della tradizione

“Il 20 dicembre Fratelli d’Italia sarà a piazza Capranica a Roma: sarà l’occasione per scambiarci gli auguri di Natale e festeggiare con chiunque voglia venire a salutarci.

È poiché siamo molto legati ai simboli della nostra tradizione ci sarà anche il presepe vivente e tutto quello che serve per celebrare il Natale, in una nazione in cui sembra quasi si voglia nascondere e trasformare in una festa consumistica per mangiare e scambiarsi dei regali”.

Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni intervenendo in diretta a “Non Stop News”, il programma di approfondimento politico condotto da Pierluigi Diaco, Fulvio Giuliani e Giusi Legrenzi in onda su RTL 102.5 e in contemporanea sui canali 36 del digitale terrestre e 736 di Sky.