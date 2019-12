Alitalia, Silvestroni: governo chiarisca se finanziamento pubblico è un favore alla Merkel

“Il governo deve fare chiarezza e non continuare nell’alimentate equivoci: se Alitalia è strategica va nazionalizzata e poi ristrutturata e dotata di un piano industriale in linea con gli interessi strategici che rappresenta. Non si sprecano altre risorse pubbliche per ristrutturarla e poi cederla ai soliti furbetti che vogliono socializzare le perdite e privatizzare i guadagni. Il governo chiarisca dunque se 400 milioni degli Italiani sono un favore alla Merkel e a Lufthansa o se si vogliono fare finalmente gli interessi della nazione” lo ha dichiarato il deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Trasporti Marco Silvestroni.

