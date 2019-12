Ambiente, Baldini: Bene ok a odg su turismo ecologico

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione del mio ordine del giorno che impegna il governo a favorire un turismo ecologico in bicicletta e a pubblicizzarla. La bicicletta permette una mobilità sostenibile a zero impatto ambientale con conseguente beneficio in fatto di emissioni ed inquinamento. Stile di vita adeguato e attività fisica praticata in modo costante e secondo le necessità soggettive sono i benefici dell’uso della bicicletta”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Maria Teresa Baldini.