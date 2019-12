Comital, Delmastro: Da Lepri posizione filo padronale e filo cinese

“Non stupisce la posizione filo-padronale e filo-cinese di Lepri che chiede all’Assessore Regionale Chiorino sottomissione ai cinesi sulla vicenda Comital. La colpa della Chiorino secondo lo scienziato Lepri? Non aver accettato il licenziamento di tutti i dipendenti e l’indisponibilità degli investitori (leggasi predatori) cinesi alla cassa integrazione! Bene ha fatto l’Assessore a stare al fianco dei sindacati per difendere lavoro e produzione da acquisizioni predatorie. Lepri ha altri riferimenti, come il fulgido esempio di Ex Ilva. Prosegua l’assessore sulla linea della difesa della produzione e dell’occupazione e rimanga diga rispetto ad acquisizioni predatorie, dimostrando che, in Italia, ancora qualcuno è capace di far scappare come lepri i cinesi se immaginano di fare shopping industriale a detrimento di occupazione e produzione”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Esteri.

