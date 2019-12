Dl Clima, Silvestroni: Salviamo i comuni dal dissesto idrogeologico

“Per il PD e 5 stelle e Renzi neanche sul Clima si può parlare e viene imposta l’ennesima fiducia per non discutere e migliorare il provvedimento, dimostrando quanto la loro attenzione per l’ambiente è solo di facciata. L’unica possibilità da deputato è stata chiedere al governo di impegnarsi a tutelare oltre che l’intero pianeta dai cambiamenti climatici anche i nostri comuni dal dissesto idrogeologico. Infatti il 90% dei comuni italiani è a rischio e anche questa va considerata emergenza ambientale e climatica, il governo da parere favorevole ma compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, come se i comuni avessero bisogno di elemosinare la salvaguardia del loro territori” lo dichiara in una il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.

