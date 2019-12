Governo, Meloni: Che possa durare ci credo poco, M5s e Pd hanno paura del consenso e provano a distinguersi per recuperare voti

«Che il governo possa durare nel tempo ci credo poco. Al suo interno ha due spinte contrapposte che si muovono: da una parte c’è una maggioranza che disperatamente vorrebbe andare il più avanti possibile perché ha paura di misurarsi con il consenso degli italiani; dall’altra la consapevolezza di non avere abbastanza voti porta i singoli attori a doversi per forza distinguere. Il risultato è una maggioranza che non va d’accordo su niente e litiga su tutto, che vota la manovra ma poi fuori dal consiglio dei ministri prende le distanze con frasi tipo ‘io non c’entro niente’ o ‘io non l’ho votata’. Così accade che il PD, che è partito di maggioranza e non di opposizione come Fratelli d’Italia, presenti il doppio dei nostri emendamenti per modificarla.

Per governare oggi servono visione, gioco di squadra, coraggio, credibilità, una idea molto chiara d’Italia. Per questo sono rimasta scioccata dalle parole del ministro grillini dell’istruzione Fioramonti che ha detto che il movimento 5 stelle non ha una idea di Paese: se non avete un’idea di Paese non dovreste candidarvi a governarlo».

