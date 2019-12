Lampedusa, Varchi: Da tempo denunciamo rischio disastro ambientale, diventi battaglia comune

“Da tempo denuncio il grave rischio di disastro ambientale legato alla gestione dei barconi abbandonati dopo gli sbarchi. Leggo che il sindaco di Lampedusa si è unito alle denunce, adesso diventi una battaglia comune per il bene di tutti i lampedusani, in particolar modo dei pescatori che subiscono l’abbandono dei relitti con nocumento per la loro attività. Più volte avevamo chiesto la messa in sicurezza di questi barconi e recentemente ho presentato anche un’interrogazione parlamentare in occasione di sversamento di gasolio a Lampedusa a causa di una forte mareggiata. È necessario che si intervenga con provvedimenti straordinari e urgenti in favore degli abitanti di Lampedusa a tutela della pesca e delle nostre bellissime coste, per fronteggiare gli effetti collaterali dell’immigrazione incontrollata”.

Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi.

