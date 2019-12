Libia, Cirielli a Di Maio: Erdogan è pericoloso, l’Italia non resti a guardare

“Il ministro degli esteri Luigi Di Maio, in rappresentanza del Governo, intervenga immediatamente per stigmatizzare la svolta interventista e guerrafondaia in chiave panturca di Erdogan. L’Italia non resti a guardare”. A chiederlo il Questore e membro della commissione affari esteri della Camera dei Deputati Edmondo Cirielli (FdI) in merito all’annuncio del presidente Recep Tayyip Erdogan di essere pronto ad inviare truppe in Libia da schierare al fianco del governo di Fayez al Sarraj: “Le parole di Ergodan sono pericolose e rischiano di aggravare ancora di più la situazione già estremamente difficile nel territorio libico. Basta guerre che provocano soltanto migliaia di morti innocenti. Il Governo Conte, tramite il ministro Di Maio, assuma una posizione forte insieme agli altri Paesi dell’Unione Europea. Nessuno può rimanere indifferente di fronte alla prepotenza del dittatore. La Libia, inoltre, ha fatto tanto per emanciparsi dall’occupazione turca e l’ultima cosa di cui avrebbe bisogno è una presenza militare del secolare oppressore” conclude Cirielli.

