Manovra, Meloni: Su cedolare affitti negozi continua assalto Governo contro commercianti e artigiani

«Continua l’assalto del Governo amico delle multinazionali contro i commercianti e gli artigiani italiani: dalla manovra sparisce la cedolare secca per gli immobili commerciali. Questo significa che dal 2020 gli affitti saranno più cari. Quelli che si fregiano di aver tagliato le tasse che loro stessi avevano messo, in realtà hanno concentrato tutti i loro attacchi verso le piccole imprese e le Partite Iva. Li aspettiamo in Parlamento, dove daremo battaglia per difendere chi produce».

È quanto dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.