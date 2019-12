Manovra, Silvestroni: Contro evasione tetto alle tasse ìn Costituzione

“Bene fa il Presidente Mattarella a ricordare che chi non paga le tasse sfrutta gli altri, fa bene in una Nazione che paga i senatori a vita, dove le pensioni d’oro sono definite diritti, dove Alitalia da 30 anni ha perdite pubbliche e incassi privati ed è costata 9 miliardi di tasse pagate da onesti cittadini.

Fa bene il Presidente a ricordare che se tutti pagano le tasse forse si abbassano per tutti, ma se poi ancora una volta qualcuno non vigila e continuano gli sprechi e le rendite di posizione, le tasse potrebbero essere sempre più alte. La soluzione è un tetto alle tasse nella carta Costituzionale” lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni