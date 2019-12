Lavoro, Silvestroni: Tasse e lavoro vere emergenze del paese

“Ai 160 tavoli di crisi aperti al MiSE, al dramma di Ilva e di Alitalia oggi si aggiunge alla triste lista anche la vertenza Safilo che prevede 700 esuberi. Ci chiediamo quando il governo capirà che la vera emergenza del paese oltre alle tasse è il lavoro e che è necessario mettere in piedi una strategia di sistema a breve, medio e lungo termine in tal senso. Basta con le elemosine di stato come il reddito di cittadinanza e basta con la rincorsa alle emergenze. Ci vuole una vera visione e soprattutto qualcuno che faccia gli interessi degli italiani” lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.

Condividi