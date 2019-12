Manovra, Silvestroni: Governo più antiitaliano della storia tassa anche il tetrapak

“Plastica, zucchero e adesso anche il Tetrapak finisce nelle nuove tasse. Questo governo di poltronisti rossogialli sta mettendo in ginocchio le famiglie oltre che le categorie produttive del paese salvo di tanto in tanto fare strane regalie tipo le agevolazioni sul tabacco riscaldato. In tutta la storia della Repubblica non si era mai assistito ad un governo così tanto antiitaliano!” lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.

