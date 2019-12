Mes, Delmastro: Di Maio sconfessato da Conte

Ministro degli Esteri ormai sotto tutela della sua stessa maggioranza

«Brutta giornata per Di Maio che si è tenuto a “distanza di sicurezza” dalla Camera dei Deputati nel giorno in cui veniva sconfessato da Conte sul Mes. Il Pd però non è abituato a riconoscere l’onore delle armi: l’On.le Fassino, facente funzioni di Presidente della commissione Esteri, ha lanciato l’ennesima rasoiata a distanza a Di Maio, precisando che “autorevoli esponenti della maggioranza non condividono la linea di Di Maio di apertura al dialogo con la Siria”. Sul Mes il Pd mette la museruola a Di Maio, sulla Siria ci pensa direttamente Fassino: Di Maio si rassegni è ormai un Ministro interdetto e sotto tutela della sua stessa maggioranza».

È quanto ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Esteri, Andrea Delmastro Delle Vedove.