Ue, Fidanza: Green new deal della von der Leyen non ci convince

“Il Green new deal della von der Leyen non ci convince: da un lato non c’è chiarezza sui soldi veri a sostegno degli investimenti verdi e non c’è nemmeno la disponibilità a scorporare gli investimenti pubblici in nuove tecnologie verdi dal calcolo del deficit/Pil. In compenso si parla già di una serie di limiti, di target irraggiungibili che rischiano di dare la mazzata finale nei confronti del nostro sistema produttivo e delle nostre industrie. Così non va”. Così in una nota il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo Carlo Fidanza.

Condividi