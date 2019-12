Balneari, Baldini: Destagionalizzare servizi turistico-ricreativi per sviluppo territorio

Interrogazione FDI su prolungamento installazione manufatti



“La crescente domanda oltre i limiti stagionali dei servizi turistico-ricreativi degli stabilimenti balneari in concessione rappresenta una importante occasione di sviluppo del territorio. L’utilizzo degli impianti nel resto dell’anno inoltre, avrebbe anche un funzionale impatto in termini di salvaguardia ambientale delle coste e delle spiagge e garantirebbe un’adeguata gestione dei rifiuti. Una sentenza del Tar dell’Emilia Romagna ha evidenziato come la limitazione temporale per tale mantenimento non sia “più adeguata alla realtà poiché molte attività commerciali non hanno più carattere stagionale”. Per questi motivi ho presentato un’interrogazione al Governo con l’obiettivo di sapere per quale motivo la norma ha difficoltà applicative rappresentando un ostacolo alle attività economiche del territorio”.

Lo dichiara Maria Teresa Baldini, deputato di Fratelli d’Italia.