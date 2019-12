Manovra, Meloni: Grazie a FdI istituito fondo 7 mln per acquisto sostituti latte materno

«Vittoria. Grazie ad un emendamento alla manovra di Fratelli d’Italia, è stato istituito un fondo di 7 milioni di euro per dare un aiuto concreto alle mamme che non possono allattare naturalmente perché affette da condizioni patologiche che lo impediscono: un contributo, fino a 400 euro all’anno e al sesto mese di vita del neonato, per l’acquisto di sostituti del latte materno. Un piccolo ma importante passo per difendere la famiglia e sostenere la maternità».

È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.