Manovra, Varchi: Bene approvazione emendamento FdI su sostituti del latte

Famiglia da sempre al centro delle nostre politiche sociali

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione in Senato dell’emendamento alla manovra presentato dal capogruppo Luca Ciriani che consentirà l’erogazione di un contributo per un importo massimo di 400 euro l’anno e fino al sesto mese di vita del neonato, per l’acquisto di sostituti del latte materno per quelle donne affette da condizioni patologiche che ne impediscono l’allattamento. Da sempre la famiglia è al centro delle politiche sociali di Fratelli d’Italia e con Giorgia Meloni abbiamo più volte sottolineato la necessità di uno straordinario piano di sostegno per la natalità. E questo emendamento del capogruppo di FDI in Senato, ne è un primo importante passo ma la nostra proposta rimane più organica e siamo pronti a condividerla con le forze di maggioranza che, almeno a parole, dicono di voler sostenere le famiglie italiane”

Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile FDI del dipartimento Famiglia.