Video in Università, FdI: Ministero intervenga perchè ateneo non è teatrino

FDI presenta interrogazione

“L’atteggiamento del rapper Bello Figo è denigratorio nei confronti dell’Università, lede il suo onore e il lavoro che ogni giorno viene svolto all’interno degli atenei. Studio, approfondimento e ricerca non possono essere confusi con prodotti commerciali di scarsa qualità, sfogo di frustrazioni e pulsioni orientati alla sola visibilità e polemica. Per questo non basta l’azione intrapresa dall’Università di Pisa e chiediamo che il ministero dell’Istruzione intervenga per difendere ciò che l’università italiana rappresenta. I nostri atenei non sono il teatrino di nessuno.”

Lo dichiarano i parlamentari di Fratelli d’Italia Paola Frassinetti, Augusta Montaruli e Giovanni Donzelli annunciando una interrogazione parlamentare affinché il Miur si costituisca contro il rapper e chiunque abbia collaborato con lui.