Giustizia, Cirielli: Bonafede si dimetta, non è all’altezza di fare il Ministro

“Bonafede si dimetta , non è adeguato a fare il ministro”. Lo dichiara il Questore della Camera Edmondo Cirielli (FdI) alla luce delle dichiarazioni del ministro della giustizia, secondo il quale “quando il reato non si riesce a dimostrare il dolo e quindi diventa un reato colposo, ha termini di prescrizione molto più bassi”. Per il parlamentare di FdI si tratta di “parole sconcertanti e frasi sconclusionate ” che “dimostrano la sua totale ignoranza giuridica e inadeguatezza nel delicatissimo ruolo ministeriale ”. “Appoggio pienamente – aggiunge Cirielli – la posizione assunta dall’Organismo Congressuale Forense, che ha chiesto un intervento ad horas del premier Conte e sostengo convintamente le richieste di dimissioni giunte, tra gli altri, dai Consigli degli Ordini degli Avvocati di Cagliari, Napoli e Palermo. Con le sue parole Bonafede dimostra, ancora una volta, una tale ignoranza giuridica inaccettabile per un Ministro della Repubblica sopratutto per quello di Grazia e Giustizia che, peraltro, compromettono la credibilità delle istituzioni, in quanto portano giustamente i cittadini e gli operatori del diritto ad immaginare che le riforme importantissime che si stanno per approvare, al di là del merito, vengano decise da chi è completamente all’oscuro delle più elementari nozioni giuridiche. Acclarata la sua incompetenza, Bonafede non può più continuare a ricoprire il ruolo di Guardasigilli. Se avesse un minimo di dignità istituzionale si dimetterebbe per la vergogna” conclude Cirielli.

