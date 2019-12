«I grillini difendono a spada tratta la norma che hanno messo in manovra per spalancare le porte alla vendita di prodotti con cannabis a basso contenuto di Thc. La droga non è mai una cosa leggera e Fratelli d’Italia si batterà per cancellare questa follia».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.