Sammontana, Silvestroni: Solidarietà ai lavoratori per chiusura stabilimento Pomezia

“Apprendo con rammarico la scelta della Sammontana di chiudere lo stabilimento di Pomezia per trasferirsi in un’altra località italiana. Quando un’azienda lascia un territorio è sempre una grande perdita sia dal punto di vista del prestigio e dell’indotto per la città ospitante ma soprattutto per tanti lavoratori che vengono investiti da tale decisione. A loro in modo particolare va tutta la mia solidarietà. Mi auguro che la Sammontana (società non in crisi) sappia proporre soluzioni adeguate a tutti coloro che hanno prestato servizio negli anni contribuendo alla crescita della società. Come fratelli d’Italia monitoreremo la situazione affinché questo trasferimento sia il meno traumatico possibile per tutti” lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.

