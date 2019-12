Forteto, Donzelli: Rosso-gialli coprono verità, commissione ancora rinviata

“Ormai non ci sono più scuse: le forze ‘rosso-gialle’ della maggioranza di governo vogliono coprire i responsabili della setta in cui si abusavano i minori. Cos’hanno da temere? Sarà un caso che ad essere rinviate sono sempre la commissione Forteto e quella sulle banche?”. Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, già vicepresidente della commissione d’inchiesta sul Forteto del Consiglio regionale della Toscana.

“L’avvio dei lavori della commissione parlamentare d’inchiesta, la cui istituzione è da nove mesi legge dello Stato, è stato rinviato per la quarta volta. – sottolinea Donzelli – Con l’ennesima sconvocazione Pd, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Leu sono responsabili della copertura della verità sugli abusi perpetrati per 40 anni nella setta di Rodolfo Fiesoli, condannato in via definitiva a 14 anni e 10 mesi per abusi e maltrattamenti su minori. La maggioranza ‘rosso-gialla’ si deve vergognare di fronte alle persone che hanno subito le angherie del Forteto: un rinvio alla vigilia delle festività significa un allontanamento della possibilità che si possa fare luce su una vicenda che ha visto la sottomissione di centinaia di persone, fra cui tantissimi minori. La maggioranza di governo si sta dimostrando completamente inadeguata e incapace di far funzionare le istituzioni perché preoccupata soltanto di occupare le poltrone. Lavoreremo con tutte le nostre forze – conclude Donzelli – per scoprire le responsabilità di chi sta facendo pressioni ignobili per bloccare la commissione”.