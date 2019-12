Manovra, FdI: Maggioranza vuole fermare inchieste e affossare confronto su legge bilancio

“È inammissibile che la maggioranza Pd-M5S scelga di strozzare il dibattito parlamentare affossando il confronto sulla legge di Bilancio e non convocando le commissioni d’inchiesta sul Forteto e le Banche. Fratelli d’Italia si batterà per far rispettare la Costituzione che in queste ore viene calpestata da una maggioranza senza scrupoli e il cui unico obiettivo è quello di imporre la propria manovra non solo economica, ma anche di Palazzo e di fermare le inchieste che coinvolgono il Pd”.

Lo dichiara il deputato Tommaso Foti, vicepresidente del Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia.

