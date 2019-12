Manovra, Frassinetti: Protesteremo per difendere i nostri diritti

“Trovo davvero grave che non si sia provveduto a convocare le commissioni Banche e Forteto, ed altrettanto grave che sia slittata l’elezione delle Autority da parte del Parlamento. In questo quadro già di per sé problematico la legge di Bilancio non potrà essere discussa adeguatamente per mancanza di tempo. FdI protesterà in tutte le sedi istituzionali e non per la lesione dei diritti costituzionalmente garantiti.”

E’ quanto dichiara la vicepresidente della commissione Cultura della Camera, Paola Frassinetti.

Condividi