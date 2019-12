Manovra, Meloni: Governo sancisce che centenario Pci è anniversario nazionale, allibita da Pd-M5s che spendono soldi pubblici per evento storico di partito

«Tra le pieghe del maxi-emendamento del Governo alla manovra spunta una norma paradossale: l’organizzazione del centenario del Partito comunista italiano diventa di competenza della Struttura di missione per gli anniversari nazionali della Presidenza del Consiglio e i soldi per organizzarlo vengono presi dagli stessi capitoli di bilancio. Traduzione: il governo più a sinistra della storia sancisce che il centenario del PCI è anniversario di interesse nazionale alla stregua del centenario della Grande Guerra o dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Sono allibita dalle priorità di Pd e M5S: spendere soldi pubblici per celebrare un evento storico di parte e di partito».

È quanto dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.