Manovra, Varchi: Maggioranza moribonda e arrogante blocca Parlamento

“Una maggioranza arrogante e moribonda impedisce al Parlamento di lavorare blindando il testo della legge di bilancio e rendendo i parlamentari dei meri passacarte che non potranno discutere della più importante legge dello Stato. Da settimane aspettiamo invano anche la convocazione delle commissioni d’inchiesta sugli scandali Banche e Forteto e l’elezione dei componenti delle Authority ma la lotta intestina Pd-M5S continua a bloccare tutto. Fratelli d’Italia chiede che il Parlamento non sia più ostaggio di incompetenti e poltronari e si torni al voto quanto prima per dare alla Nazione un governo che possa finalmente lavorare per il bene degli italiani”.

Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Giustizia.

