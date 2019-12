Governo scappa da confronto e blinda finanziaria. Difesa – Fdi propone investimenti su ammodernamento e messa in Sicurezza Caserme, valorizzazione Istituto Farmaceutico Militare, Strade Sicure e revisione Legge 244

“In commissione Difesa abbiamo esternato il nostro disappunto per il vergognoso comportamento della maggioranza che ha blindato nuovamente la manovra di Bilancio, limitando il dibattito e ponendo l’ennesima questione di Fiducia” dichiara Salvatore Deidda, capogruppo Fdi, insieme ai colleghi Galantino e Ferro che hanno denunciato come i Deputati non sono dei passacarte del Governo

“Tutto questo per finire prima di Natale e non confrontarsi. Guai a lavorare.

In commissione, nel giro di poche ore abbiamo presentato emendamenti per la Difesa. Abbiamo preso spunto dalle nostre visite e sui problemi che abbiamo appurato di persona. Il tempo era poco ma questi sono alcuni dei nostri impegni perché l’Italia ha bisogno di Forze Armate che possono offrire ai giovani vere opportunità di lavoro e crescita. Non hanno bisogno del reddito di cittadinanza

1) Rivedere la legge 244 e aumentare gli organici di 30 mila unità

2) Rideterminazione calcolo pensionistico Forze Armate e Forze di polizia

3)Aumentare le indennità per gli incursori e gli aerosoccoritori

4) Fondi per garantire il Progetto Caserme Verdi Esercito

5) fondi per ammodernare e mettere in Sicurezza il comprensorio del Varignano, sede del Comsubin

6) Fondi per la Caserma Guido Brunner, a Trieste, sede del Reggimento Piemonte

7) Fondi per la Caserma Vannucci di Livorno

8) Fondi per ristrutturare e aumentare i posti a concorso per frequentare le scuole militari Nunziatella di Napoli, Teullie’ di Milano, Douhet di Firenze, Morosini di Venezia

9) Fondi per la scuola allievi dei Carabinieri di Iglesias

10) 40 milioni per gli straordinari dell’operazione Strade Sicure

11) 2 miliardi per messa in sicurezza Caserme, alloggi, basi Forze Armate

12) Fondi per sostenere attività Istituto Farmaceutico militare, aprendo sedi distaccate nei poligoni in Sardegna e Puglia

13) Fondi per il Centro Reclutamento Esercito di Foligno, danneggiato dal Sisma

14) Fondi per il sistema pensionistico Forze Armate