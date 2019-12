Legge bilancio, Cirielli: Forzatura antidemocratica da parte della maggioranza. Intervenga Mattarella

“Siamo di fronte ad una forzatura antidemocratica e anticostituzionale da parte della maggioranza giallorossa”. Lo dichiara il Questore della Camera Edmondo Cirielli in merito ai tempi di approvazione della legge di bilancio stabiliti dai partiti della maggioranza. “Pd, M5S e Leu, litigiosi su tutto e in preda alla paura di perdere le poltrone, stanno per dare il via libera ad una manovra economica ricca solo di tasse – vedi quelle sulla plastica, sulle bibite zuccherate (che scatterà ad ottobre), sui giochi ecc..- che peggiorerà la già grave condizione di crisi in cui versa il Paese. E, come se non bastasse, ogni singolo cittadino, grazie al “Grande fratello fiscale”, sarà oggetto di continui controlli da parte di un algoritmo che incrocerà i dati del conto in banca, delle spese effettuate, della dichiarazione dei redditi ecc.. Queste sono le priorità per la maggioranza. Non ci sono, invece, investimenti concreti per il lavoro, le partite Iva, le infrastrutture, le forze dell’ordine, la sanità ecc.. E tutto ciò sta avvenendo dopo che Pd-M5S-Leu hanno azzerato il regolare dibattito parlamentare riducendo i tempi di discussione, mai così ristretti nelle storia del nostro Paese. I presidenti delle Camere e soprattutto il presidente della Repubblica si faccia sentire. Fratelli d’Italia – conclude Cirielli – continuerà a fare una dura opposizione in parlamento ma anche nel Paese per dar voce a quei milioni di italiani che chiedono il ripristino della democrazia attraverso libere elezioni”.

Condividi